La seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida alla fotografa Donatella Nicolini

(Adnkronos) – La seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida, iniziativa congiunta del Ministero della Cultura e Cinecittà per ricordare una delle più grandi interpreti del nostro cinema, in occasione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, è stata conferita alla fotografa e formatrice Donatella Nicolini. Il riconoscimento è stato consegnato all'Italian Pavilion al Lido di Venezia dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dal presidente di Cinecittà Antonio Saccone. Esattamente come Gina Lollobrigida, non solo grande attrice ma artista poliedrica, il premio sottolinea la propria natura multidisciplinare, che questa artista ben rappresenta, e viene assegnato a un talento nei campi di arte, fotografia, pittura, scultura, moda, design e naturalmente del cinema. La seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida viene conferita a Donatella Nicolini "per aver saputo trasformare la fotografia in uno strumento di ricerca artistica e di rilettura dell’immagine femminile contemporanea, portando la fotografia di maternità oltre i confini della ritrattistica e facendone un linguaggio autoriale riconoscibile e di respiro internazionale. Nelle sue opere, la maternità si spoglia dei classici stereotipi di fragilità per rivelarsi come una condizione di forza, presenza e profonda consapevolezza". Il sottosegretario Lucia Borgonzoni ha dichiarato: "Con questo riconoscimento vogliamo raccontare ancora una volta la versatilità che ha reso Gina Lollobrigida un'icona senza tempo. Donatella Nicolini, attraverso il suo sguardo fotografico, mostra con dignità e bellezza un'esperienza universale come quella della maternità e del corpo femminile. Anche in questa seconda edizione il Premio conferma la propria vocazione, essere un ponte tra la memoria di una grande diva e i talenti che, oggi, continuano a raccontare l'Italia nel mondo attraverso la creatività". Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, ha dichiarato: “Per Cinecittà Gina Lollobrigida è un mito fondativo. Ha portato al nostro cinema un’onda di bellezza, talento, energia, e una capacità di esprimere tutte le sue doti in diverse arti. Che è quello che poi fa il cinema: sintetizzare le arti in un racconto di bellezza e rivelazione. E è quello che Cinecittà ricerca ogni giorno. Il Premio Lollobrigida a Donatella Nicolini, che con le sue fotografie ci dona una riflessione su cosa è il bello in maniera rivelatoria, è un modo di tendere un filo che lega Gina alla contemporaneità, e attraverso un mito del nostro cinema di promuovere ulteriormente una ricerca artistica affascinante che porta l’arte italiana nel mondo”. L’artista Donatella Nicolini ha dichiarato: “Ricevere un premio dedicato a Gina Lollobrigida ha per me un significato speciale. Gina è stata per anni davanti all’obiettivo, icona assoluta di bellezza, ma ha scelto anche di passare dall’altra parte, diventando fotografa e autrice del proprio sguardo. Anche il mio lavoro nasce dallo sguardo di una donna per le donne. La fotografia è il linguaggio che ho scelto per raccontare la mia idea di femminilità: forte, elegante e consapevole. Uno sguardo che non vuole solo rappresentare le donne, ma celebrarle e restituire loro potere. Perché il modo in cui guardiamo e raccontiamo le donne contribuisce a costruire il modo in cui la società le percepisce”. Donatella Nicolini è una fotografa e formatrice italiana specializzata nel ritratto di maternità e del corpo femminile. Canon Ambassador, è stata inserita da Forbes Italia tra le 100 Donne di Successo. Vincitrice di premi internazionali come "Maternity Photographer of the Year" e "Family Photographer of the Year" a Londra, porta avanti una ricerca estetica che celebra la forza e la bellezza dell'esperienza femminile. Dal 2018 è speaker e docente internazionale nei più importanti eventi mondiali di fotografia, insegnando a fotografi di tutto il mondo come elevare la qualità artistica ed esperienziale del ritratto. Realizzato dal maestro vetraio Mario Furlan della Effe Vetreria Artistica, afferente al Consorzio Promovetro di Murano, il riconoscimento è un'opera in vetro di Murano lavorata interamente a mano, plasmata in fornace durante la lavorazione a caldo e rifinita a freddo con la tecnica della molatura. La base cilindrica in vetro nero è impreziosita da incisioni a punta diamantata, mentre la figura centrale, in cristallo con veline in vetro sommerso di colore opalino e rosso, vuole rappresentare l'indimenticabile Gina Lollobrigida, avvolta e animata da un nastro di cristallo inciso a forma di pellicola cinematografica, a simboleggiare la sua straordinaria carriera. Il tutto poggia su un disco a forma di tavolozza, con pezzetti in vetro bianco lattimo e nero, simbolo della sua profonda passione per l'arte.

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