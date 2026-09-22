Lampione si stacca e piomba sui passanti, tre feriti a Licata

Un antico lampione dell’illuminazione pubblica si e’ staccato dal muro ed e’ precipitato su tre giovani che si trovavano in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Licata. L’incidente e’ avvenuto nella notte fra sabato e domenica.

A rimanere feriti sono stati un ventiduenne e due ventenni, un ragazzo e una ragazza. Il primo e’ stato colpito alla testa, mentre gli altri due hanno riportato lesioni alle braccia. Tutti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Per il ventiduenne i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni, mentre la ragazza e’ stata giudicata guaribile in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Licata.