Gp Baku, Russell vince e accorcia su Antonelli nel Mondiale: ordine di arrivo e classifica aggiornata

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George Russell vince il Gp di Baku oggi, sabato 26 settembre. Il pilota britannico della Mercedes torna al successo nel quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e riaccende il Mondiale con una gara dominata davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarto posto per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Kimi Antonelli è protagonista di una grande rimonta: partito dalla sedicesima posizione, il leader del Mondiale chiude al quinto posto davanti a Hamilton. Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio dell'Azerbaigian e la classifica aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, sabato 26 settembre: 1. G. Russell — Mercedes 2. M. Verstappen — Red Bull 3. I. Hadjar — Red Bull 4. C. Leclerc — Ferrari 5. K. Antonelli — Mercedes 6. L. Hamilton — Ferrari 7. A. Lindblad — Racing Bulls 8. E. Ocon — Haas 9. O. Bearman — Haas 10. C. Sainz — Williams 11. N. Hülkenberg — Audi 12. L. Lawson — Racing Bulls 13. G. Bortoleto — Audi 14. O. Piastri — McLaren 15. S. Perez — Cadillac DNF. V. Bottas — Cadillac Rit. F. Colapinto — Alpine Rit. P. Gasly — Alpine Rit. L. Norris — McLaren Rit. A. Albon — Williams Rit. F. Alonso — Aston Martin Rit. L. Stroll — Aston Martin Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti: 1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 302 2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236 3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 199 4 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 186 5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 179 6 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 163 7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 120 8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 86 9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 59 10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41 11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 37 12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27 13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 20 14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10 15 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 7 16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7 17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7 18 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5 19 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 3 20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1 21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0 22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0 23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0 24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

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