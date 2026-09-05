Gangi, inaugurata la seconda edizione della “Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together 2026”

Il borgo che domina le Madonie dall’alto dei suoi tetti di pietra ieri si è risvegliato con un’energia particolare. È partita la seconda edizione della “Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together 2026”, la tre giorni che celebra le produzioni locali, i mestieri antichi, la creatività contemporanea e la cultura gastronomica delle Madonie.In centinaia hanno partecipato alla prima giornata dell’iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale di Gangi, sostenuta da numerose imprese del territorio e cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive, vede nel Comune di Gangi un alleato fondamentale e con il contributo della BCC Madonie. Una rete che racconta un territorio capace di fare sistema, di valorizzare ciò che ha e di immaginare ciò che può diventare.Gli stand espositivi hanno aperto ieri sera, trasformando il centro storico in un percorso diffuso tra artigianato artistico, agroalimentare, design e moda sostenibile. A seguire, le prime degustazioni di prodotti locali e l’intrattenimento musicale hanno scandito un pomeriggio che ha riportato al centro la vitalità delle Madonie: un territorio che innova senza recidere il legame con le proprie radici.La tre giorni, prosegue con un ricco calendario di appuntamenti. Oggi, sabato 5 settembre, la manifestazione entra nel vivo con un programma che mescola cultura del vino, street food e musica. Alle 18:30 – Masterclass “Alte Madonie in Calice” Un viaggio tra Grillo e Perricone, accompagnato da storie di curtigghiu, con i vini della Tenuta San Giaime. L’incontro, ospitato al Ristorante La Dimora, è su prenotazione e a posti limitati: un modo per raccontare il territorio attraverso i suoi vitigni e le sue narrazioni. Alle 20:30 – Degustazioni di Street Food Madonita Le ricette della tradizione, reinterpretate con cura, tornano protagoniste tra vicoli e piazze. Si chiude alle 22:30 con l’intrattenimento musicale “El Perreo” Con Andrea Arrigo – DJ, la serata si accende di ritmi contemporanei, in un mix che parla ai più giovani e anima il borgo fino a tarda notte.Il clou arriva domani domenica 6 settembre, una giornata che unisce spiritualità, gastronomia e spettacolo. Alle 10:30 – Giubileo delle Attività Produttive Al Santuario dello Spirito Santo, imprese e lavoratori del territorio si ritrovano per un momento simbolico di comunità e riconoscenza. Si prosegue alle 13:00 con Spazio Cooking Show cooking con prodotti locali a cura dello Chef Fabio Armanno, seguito dal convegno “Il commercio online e le nuove tecnologie a servizio dell’artigianato”: un confronto su come innovazione digitale e tradizione possano camminare insieme. Conclude la manifestazione alle 20:30 – Gangi Fast Fashion In Piazza del Popolo, la sfilata curata dal team I Negozi di Gangi, presentata da Chiara Esposito con l’animazione di Roby D’Antoni, chiude la tre giorni con un evento che unisce moda, territorio e partecipazione.La “Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together” non è solo una fiera: è un racconto collettivo. Gangi, ancora una volta, si conferma laboratorio culturale e sociale, capace di trasformare un evento in un’esperienza condivisa.