Frana Niscemi, un contributo di 1.573 euro al metro quadro per gli sfollati

“Gli abitanti di Niscemi che hanno perso la casa riceveranno per la ricostruzione un contributo pari a 1.573 euro al metro quadrato. E’ quanto prevede un decreto assessoriale regionale”. Ad annunciarlo e’ stato il sindaco Massimiliano Conti. “Non ci sto – ha proseguito il sindaco – alle polemiche che qualcuno vuole alimentare, perche’ si sta giocando con la tragedia di tante famiglie niscemesi che stanno vivendo tante difficolta’. Ci sono due cose che vanno fatte nell’immediatezza: l’approfondimento e lo studio tecnico scientifico su quella che e’ la piu’ grande frana d’Europa. I progetti vanno fatti per bene perche’ bisogna mettere in sicurezza l’intero versante collinare”. Il sindaco ha anche annunciato che martedi’, 8 settembre, il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, sara’ a Niscemi per una riunione operativa e alle 18 incontrera’ il Comitato degli sfollati. “Nelle prossime settimane – ha spiegato Conti – faremo tutto cio’ che e’ necessario per velocizzare le procedure e iniziare le opere di ricostruzione”. A Niscemi c’e’ anche preoccupazione per una nuova fessura di circa sessanta metri che si e’ aperta nel versante sud est, alle spalle di un plesso scolastico. “La stiamo monitorando”, ha affermato a tal proposito il sindaco. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – si terra’ una riunione con il prof. Nicola Casagli”, geologo dell’Universita’ di Firenze.(AGI)