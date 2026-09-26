Montedoro. All’Auser Vallone partecipata e condivisa la presentazione del libro “E’ tutta colpa del Sindaco” di Roberto Gambino

MONTEDORO. Ha riscosso un significativo successo l’evento culturale organizzato dall’Associazione Auser Vallone nel corso del quale è stato presentato il libro “È tutta colpa del sindaco” di Roberto Gambino. L’evento ha offerto una profonda riflessione sulla complessità del ruolo di primo cittadino, unendo la dimensione politica a quella squisitamente umana.

La serata ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, stimolato dalla narrazione dei retroscena e dalla solitudine che accompagna le scelte istituzionali dell’ex sindaco di Caltanissetta.L’atmosfera è stata caratterizzata da una forte empatia tra la platea e l’autore. Il merito dei soci organizzatori dell’Auser Vallone è stato quello di creare uno spazio in cui la politica ha smesso i panni della fredda burocrazia per mostrare il suo volto più sincero, autentico e, a tratti, vulnerabile.

L’incontro non si è configurato come una classica e formale presentazione, ma è stato interamente scandito dall’alternanza tra l’emozionante lettura di alcuni brani scelti e un fitto e appassionato dialogo diretto tra il Presidente Giuseppe Piccillo e l’autore Roberto Gambino.