Caltanissetta, l’Agenzia del Demanio consegna l’Archivio di Stato al MiC

La sede dell’Archivio di Stato di Caltanissetta passa gratuitamente nella proprietà dello Stato per 99 anni e sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione con un investimento di circa 6 milioni di euro. Il trasferimento della proprietà è stato formalizzato a luglio con la firma dell’atto tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e l’Agenzia del Demanio che oggi la assegna in uso governativo al Ministero della Cultura. L’intervento guarda al lungo periodo e oltre alla valorizzazione dell’edificio permetterà di ridurre le spese dello Stato per gli affitti passivi. Una scelta che rafforza la capacità del patrimonio pubblico di svolgere la propria funzione e crea condizioni migliori per custodire e rendere accessibile un patrimonio documentario di valore per il territorio e per il Paese. Grazie a questo passaggio, infatti, si chiude il contratto di locazione che fino a oggi prevedeva una spesa di 105.082,60 euro all’anno e le risorse potranno essere investite nella sede dell’Archivio. Sono previsti interventi di adeguamento e riqualificazione degli spazi e il recupero delle loro funzionalità per rendere l’edificio più adatto alla conservazione del patrimonio documentario, alla consultazione dei documenti, ai servizi per il pubblico e alle attività del personale. Progettato dall’architetto Salvatore Cardella proprio per ospitare l’Archivio di Stato, l’edificio rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura archivistica contemporanea: questo nuovo corso permetterà di valorizzarne le caratteristiche e, allo stesso tempo, migliorare le condizioni di conservazione e di accesso al patrimonio documentario custodito a Caltanissetta. L’operazione è il risultato della collaborazione tra la Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, la Direzione generale Archivi, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e l’Agenzia del Demanio.(AgenziaCULT)