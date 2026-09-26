Botte e minacce di morte alla madre, 45enne arrestato a Palermo

Finisce in carcere un 45enne di Palermo che minacciava di morte e picchiava la madre. I carabinieri della Stazione di Altarello di Baida hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di un 45enne palermitano accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento nasce da una complessa attivita’ d’indagine, coordinata dal Secondo Dipartimento Fasce Deboli della procura, guidata da Laura Vaccaro, che ha permesso di ricostruire un quadro di continui comportamenti aggressivi, vessatori e intimidatori messi in atto dall’uomo nei confronti della madre convivente. Insulti, umiliazioni e gravissime minacce di morte e lesioni personali. Le indagini hanno fatto emergere episodi di violenza fisica e verbale tra le mura domestiche, in quanto la vittima e’ stata ripetutamente picchiata, fatta oggetto del lancio improvviso di arredi e suppellettili, nonche’ minacciata con l’uso di coltelli da cucina. Il giudice ha ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura per interrompere il pericolo di reiterazione dei reati e garantire la tutela della vittima. L’uomo e’ stato condotto nel carcere Lorusso-Pagliarelli. (AGI)