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Caltanissetta. Caminetto di formazione rotariana nello storico Palazzo Giordano dedicato alle nuove generazioni

Redazione 1

Caltanissetta. Caminetto di formazione rotariana nello storico Palazzo Giordano dedicato alle nuove generazioni

Sab, 26/09/2026 - 10:10

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CALTANISSETTA. Presso lo storico Palazzo Giordano di Caltanissetta, si è svolto un significativo caminetto di formazione rotariana, nato dalla volontà di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra il Rotary Club di Caltanissetta e i club della famiglia rotariana: Rotaract e Interact. Una serata dedicata alla formazione, ma soprattutto alla consapevolezza che il futuro del Rotary passa anche dalla capacità di accompagnare, ascoltare e valorizzare le nuove generazioni.

Ad aprire i lavori è stata Irene Collerone Presidente del Rotary Club di Caltanissetta, che ha introdotto il tema della serata sottolineando il valore della formazione come strumento essenziale per consolidare l’identità rotariana e sviluppare una visione condivisa. A seguire, il socio Fausto Assennato ha moderato il caminetto di formazione rotariana con il suo consueto stile elegante e pragmatico. Il suo intervento ha posto al centro le potenzialità di Interact e Rotaract, non semplicemente come realtà giovanili collegate al Rotary, ma come autentici investimenti per il futuro del Club e del Rotary stesso.

Comprendere lo scopo, le caratteristiche e le potenzialità di questi due percorsi significa interrogarsi sul modo in cui il Rotary possa trasmettere valori, metodo e cultura del servizio, creando al contempo spazi nei quali i giovani possano esprimere idee, capacità e responsabilità. Il momento formativo ha assunto un particolare valore grazie agli interventi di Marta Agricola, Presidente in carica del Rotaract Club di Caltanissetta, e di Gaia Di Natali, Presidente dell’Interact Club di Caltanissetta, insieme a Ivana Guarneri, Past President del Rotary Club nisseno. Le loro presenze hanno dato concretezza al concetto di famiglia rotariana: generazioni diverse, esperienze differenti e percorsi complementari, riuniti attorno a un comune patrimonio di valori.

È proprio nella relazione tra le persone che il Rotary trova una delle sue espressioni più autentiche. Ascoltare i giovani, coinvolgerli nei progetti e riconoscere il loro protagonismo significa costruire un ponte tra il presente e il futuro. Interact e Rotaract non sono, quindi, soltanto una porta d’ingresso nel mondo rotariano: rappresentano luoghi nei quali maturano leadership, senso di responsabilità, amicizia e cultura del servizio.

La serata è stata arricchita dalla presenza di Sergio Malizia, Past Governatore del Distretto 2110 – Sicilia e Malta, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra quale elemento fondamentale dell’azione rotariana. Ha evidenziato come la collaborazione, attraverso la condivisione di competenze, esperienza e impegno, consenta di trasformare le idee in progetti concreti e di rendere il servizio un’autentica esperienza collettiva. Nel corso della serata, Sergio Malizia ha inoltre consegnato due importanti Paul Harris, conferite durante il suo mandato, quali riconoscimenti per l’impegno, la dedizione e il prezioso contributo profuso dai soci insigniti. La prima onorificenza è stata conferita a Rossella Carmen Divita, per aver condotto con particolare impegno il progetto distrettuale sulla fibrosi cistica nell’anno rotariano 2025-2026.

La seconda è stata conferita a Francesco Daina, Delegato Rotary Foundation, quale riconoscimento per la dedizione e l’impegno profusi nel perseguimento degli obiettivi della Fondazione. Il caminetto di Palazzo Giordano è stato un importante momento di formazione, condivisione e appartenenza, capace di mettere al centro il valore di Interact e Rotaract come risorse per il futuro del Rotary. Investire sui giovani significa, infatti, rafforzare il Rotary di oggi e costruire insieme quello di domani, attraverso formazione, collaborazione e servizio. Un sentito ringraziamento alla famiglia Leto-Assennato per la calorosa ospitalità e per aver aperto le porte dello storico Palazzo Giordano di Caltanissetta alla famiglia rotariana.

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