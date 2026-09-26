Serradifalco. C’è l’ufficialità: la Tribuna Sud e il settore ospiti dello stadio “Antonio Alaimo” sono stati omologati

SERRADIFALCO. A proposito dello stadio comunale “Antonio Alaimo”, alla vigilia della prima di campionato che vedrà il Serradifalco affrontare la Sommatinese in un derby parecchio sentito, è arrivata un’ufficialità davvero importante: la Tribuna Sud e il settore ospiti dello Stadio Antonio Alaimo sono ufficialmente omologati.

Si tratta di un traguardo molto importante per il Serradifalco Calcio e per tutta la comunità serradifalchese, che permetterà di vivere le partite in uno stadio sempre più completo e accogliente. La società, per il tramite del suo presidente Tonino Cavaleri ha inteso ringraziare il Sindaco Leonardo Burgio, che si è impegnato in prima persona per raggiungere questo risultato, e l’Amministrazione Comunale tutta per il lavoro e l’attenzione dedicati al nostro impianto e allo sport cittadino. Per il Serradifalco Calcio un altro passo avanti per diventare uno degli stadi più belli della provincia di Caltanissetta.