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Serradifalco. C’è l’ufficialità: la Tribuna Sud e il settore ospiti dello stadio “Antonio Alaimo” sono stati omologati

Redazione 1

Serradifalco. C’è l’ufficialità: la Tribuna Sud e il settore ospiti dello stadio “Antonio Alaimo” sono stati omologati

Sab, 26/09/2026 - 09:59

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SERRADIFALCO. A proposito dello stadio comunale “Antonio Alaimo”, alla vigilia della prima di campionato che vedrà il Serradifalco affrontare la Sommatinese in un derby parecchio sentito, è arrivata un’ufficialità davvero importante: la Tribuna Sud e il settore ospiti dello Stadio Antonio Alaimo sono ufficialmente omologati.

Si tratta di un traguardo molto importante per il Serradifalco Calcio e per tutta la comunità serradifalchese, che permetterà di vivere le partite in uno stadio sempre più completo e accogliente. La società, per il tramite del suo presidente Tonino Cavaleri ha inteso ringraziare il Sindaco Leonardo Burgio, che si è impegnato in prima persona per raggiungere questo risultato, e l’Amministrazione Comunale tutta per il lavoro e l’attenzione dedicati al nostro impianto e allo sport cittadino. Per il Serradifalco Calcio un altro passo avanti per diventare uno degli stadi più belli della provincia di Caltanissetta.

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