Aggressione agli agenti a Palermo, maxi blitz nel rione Falsomiele

Non si allenta l’attenzione investigativa nell’area di Falsomiele, a Palermo, teatro anche di recente di raid criminali e aggressioni alle forze dell’ordine, l’ultima delle quali ha visto un centinaio di residenti scagliarsi contro gli agenti. All’alba circa 200 operatori di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno garantito massicci presidi e dispositivi straordinari; un’operazione ad ‘Alto impatto’ attraverso il controllo sistematico e mirato di persone, luoghi, veicoli, esercizi commerciali e ricettivi. In campo la Squadra mobile, il commissariato Oreto-Stazione, il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, il Reparto Mobile, gli artificieri, i cinofili dell’Upgsp e il Gabinetto regionale di Polizia Scientifica, nonche’ aliquote dell’Ufficio di Gabinetto con il supporto di un elicottero del IV Reparto Volo di Boccadifalco. Un importante contributo e’ stato fornito anche da personale dei vigili del fuoco, Asp ed Enel. Il quartiere e’ stato battuto palmo a palmo con perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni, esplosivi e stupefacenti. Numerose pattuglie hanno cinturato il territorio, con controlli nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive. In alcune baracche fatiscenti sono stati trovati due panetti di hashish sotto un cumulo di materiale di risulta in Largo dei Pinguini, teatro delle ultime violenze: e’ scattata una doppia cinturazione, con un cerchio piu’ esterno e ampio, che ha riguardato l’intero popoloso quartiere fino a interessare anche la zona di Bonagia. I posti di blocco hanno permesso di identificare 155 persone, di cui 68 con precedenti di polizia, di controllare 88 veicoli, di effettuare 27 sanzioni al Codice della strada per un ammontare di 18 mila euro e 4 fermi amministrativi, e di sequestrare 3 veicoli. Una persona e’ stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; in particolare sono stati sequestrati 200 grammi di hashish, 200 grammi di cocaina e 960 grammi di sostanza da taglio.Perquisite 40 cantine e 11 baracche, controllati 60 allacci Enel di cui 18 abusivi e si e’ pertanto proceduto alla contestuale denuncia di altrettante persone per furto di energia elettrica. Elevate sanzioni amministrative per attivita’ abusiva di pescheria pari a 5 mila euro, con la distruzione di 75 chili di pesce non tracciato. Nel corso delle operazioni, i carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi, affiancati dai militari del 12esimo Reggimento Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, sempre a Falsomiele hanno denunciato, in stato di liberta’, quattro uomini, gia’ noti alle forze dell’ordine. Scattate perquisizioni domiciliari: un 26enne aveva materiale per il confezionamento di stupefacenti e una dose di hashish: per lui, oltre alla denuncia, la segnalazione alla Prefettura come assuntore; un 31enne e’ stato denunciato per ricettazione e possesso di droga; un 30enne, gia’ sottoposto alla sorveglianza speciale, e’ stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte, in quanto trovato alla guida di un ciclomotore senza la patente di guida. Un altro e’ stato deferito per ricettazione dopo il ritrovamento e il conseguente sequestro di 345 chili di cavi di rame. Complessivamente sono state identificate 60 persone, 40 veicoli controllati e 5 violazioni al Codice della strada contestate. I finanzieri hanno complessivamente eseguito 8 controlli sulla circolazione delle merci, 12 controlli su veicoli e persone fisiche e un controllo in materia di Codice della strada. L’attivita’ e’ proseguita con il contrasto al “lavoro sommerso”, attraverso l’accesso in un noto bar della zona, dove sono stati individuati 5 lavoratori irregolari, procedendo a denunciare la titolare per la mancata formazione dei dipendenti. A seguito dei primi riscontri eseguiti da personale della Polizia di Stato, un’altra pattuglia di militari del Corpo e’ intervenuta nei locali di un centro estetico risultato abusivo e sconosciuto al Fisco, ubicato nell’area di Largo dei Pinguini. Contestata, nell’immediatezza, l’omessa installazione del previsto registratore telematico e acquisita documentazione. (AGI)