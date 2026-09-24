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Sicilia, si dimette l’assessore Ingala. Schifani designa Francesca Garigliano alla Funzione pubblica

Redazione

Sicilia, si dimette l’assessore Ingala. Schifani designa Francesca Garigliano alla Funzione pubblica

Gio, 24/09/2026 - 17:43

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L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile. Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani.

Avvocato, Garigliano è componente del consiglio di amministrazione della Sac e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis.

«Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo».

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