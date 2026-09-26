Anas: a Caltanissetta procedono gli interventi di completamento e restauro della storica fontana in via Borremans

Anas sta completando in questi giorni i lavori di rifinitura, pulizia e restauro della fontana di via Borremans, arricchita anche dal rifacimento della pavimentazione e da un nuovo impianto di illuminazione artistica.

L’intervento, concordato nei dettagli con la Soprintendenza e con l’Ufficio tecnico del Comune di Caltanissetta, rappresenta il mantenimento di un impegno assunto da Anas in occasione della precedente inaugurazione della via, avendo scelto di inserire quest’opera di valorizzazione tra i progetti, pur non essendo inizialmente prevista.

L’azione su via Borremans si inserisce nel più ampio quadro delle opere compensative connesse ai lavori di realizzazione della nuova SS640 “Strada degli Scrittori”, confermando l’attenzione di Anas verso il territorio e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe alle grandi infrastrutture.

Già all’inizio dell’anno, Anas aveva tagliato un primo importante traguardo con l’apertura e il completamento dei lavori di potenziamento e ammodernamento della stessa via Borremans. Un cantiere eseguito all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, grazie al riciclo in sito del 100% del materiale fresato proveniente dalla vecchia pavimentazione stradale.

Con il completamento del restauro della fontana e l’attivazione della nuova illuminazione, previsto a breve, l’area restituirà ai cittadini uno spazio urbano completamente rinnovato, sicuro e valorizzato sotto il profilo estetico e storico.