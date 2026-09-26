Caltanissetta. Presentato al Cefpas corso di formazione per Direttore di Struttura Complessa

CALTANISSETTA. È stato presentato al CEFPAS il Corso di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa, un percorso che si concluderà ad aprile 2027 e che punta a rafforzare competenze organizzative, gestionali e manageriali indispensabili per affrontare la complessità del sistema sanitario.

Hanno partecipato all’evento Giacomo Scalzo, Dirigente del DASOE, Alberto Firenze, Direttore generale dell’Asp di Palermo, Pietro Testaì, Direttore amministrativo del CEFPAS, Daniela Falconeri Dirigente del CEFPAS, Francesco Iudica, già Direttore Generale e Commissario Straordinario dell’ASP di Enna e Fabrizio De Nicola, già direttore generale di diverse aziende sanitarie e formatore di management sanitario.