Sanità siciliana. Al via nuovi concorsi: ecco sedi, numero di posti e branche specialistiche

Nuovi concorsi per assunzioni nella Sanità siciliana. Lo ha reso noto la GURS Concorsi di venerdì 25 settembre riportando i relativi avvisi.
ARNAS GARIBALDI DI CATANIA
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di reumatologia
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (area dei professionisti della salute e dei funzionari)
– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di medicina internaServizi veterinari clinici
ASP DI MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 28 posti di dirigente medico, varie discipline:
N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA;
N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA;
N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA.
N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINAD’EMERGENZA-URGENZA.
N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA;
N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI UROLOGIA