Salute

Sanità siciliana. Al via nuovi concorsi: ecco sedi, numero di posti e branche specialistiche

Redazione 1

Sanità siciliana. Al via nuovi concorsi: ecco sedi, numero di posti e branche specialistiche

Sab, 26/09/2026 - 10:26

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Nuovi concorsi per assunzioni nella Sanità siciliana. Lo ha reso noto la GURS Concorsi di venerdì 25 settembre riportando i relativi avvisi.

ARNAS GARIBALDI DI CATANIA

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di reumatologia

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (area dei professionisti della salute e dei funzionari)

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di medicina internaServizi veterinari clinici

ASP DI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 28 posti di dirigente medico, varie discipline:

N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA;

N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA;

N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA.

N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINAD’EMERGENZA-URGENZA.

N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA;

N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI UROLOGIA

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