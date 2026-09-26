I mussomelesi di Milano in festa: Il simulacro della Madonna dei Miracoli domani in processione per le vie della città

MUSSOMELI – I mussomelesi di Milano domani fanno festa e con loro, idealmente, anche i mussomelesi residenti. Per loro è rimasta indelebile la data dell’11 settembre 2016, quando per la prima volta, il simulacro della “Bedda Matri Mraculi”, pensato, commissionato e realizzato, ha attraversato processionalmente, le vie di Milano accompagnato dalla storica banda d’Affori, in un atmosfera di gioiosa commozione. Un evento, consolidatosi nel tempo, frutto di un sogno coltivato e portato avanti dalla caparbietà di pochi. Infatti, nel corso degli anni, sono riusciti a coinvolgere altri paesani che hanno visto nell’iniziativa un pezzo del loro cuore. E così, domani 27 settembre, la comunità dei mussomelesi a Milano festeggia la Madonna dei Miracoli, nel decimo anniversario dell’evento milanese. Nella circostanza, la chiesa di San Giuseppe della Pace accoglierà l’Arcivescovo di Milano S.E. Mario Delpini per la celebrazione eucaristica, animata dalla “Corale San Giuseppe della Pace”. Saranno presenti rappresentanti delle amministrazioni comunali di Mussomeli e Milano. I festeggiamenti avranno inizio alle ore 17:30 con la preliminare processione solenne che snoderà dalla Chiesa di San Giuseppe della Pace di via Piero della Francesca, accompagnata dalla Banda d’Affori e al suo rientro seguirà la celebrazione della messa. Alla fine, presso l’annesso oratorio della chiesa, è previsto un momento di convivialità dove avverrà anche “il taglio del nastro” della mostra del nostro concittadino, l’artista Riccardo Orifiamma.