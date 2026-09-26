Donna aggredisce il proprio avvocato gettandogli dell’acido addosso: ricoverato in terapia intensiva

Aggressione in piena regola, quella registratasi a Messina. Qui una donna ha gettato dell’acido addosso al suo avvocato. Il legale è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini del caso i Carabinieri.

La cliente dell’avvocato gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania presso il Centro Grandi ustioni. Il legale ha riportato ustioni da acido su circa il 20% del corpo ed è ricoverato in terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.