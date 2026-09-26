Il Corecom Sicilia a “Logos – Parole dal Mediterraneo”, l’educazione digitale al centro dell’incontro con gli studenti

Palermo, 26 settembre 2026 – Educare i più giovani a un uso consapevole della rete, aiutarli a riconoscere i rischi del web e fornire loro gli strumenti per navigare in sicurezza. Ma anche aiutare i cittadini a risolvere le controversie con gli operatori telefonici, internet o delle pay tv attraverso lo strumento ConciliaWeb. Il Corecom Sicilia tra i protagonisti di “Logos – Parole dal Mediterraneo”, la manifestazione organizzata al Parco Villa Filippina in programma fino a domenica.

Ieri mattinata dedicata all’educazione digitale: il presidente Andrea Peria e i commissari Salvatore Li Castri, Aldo Mantineo e Ugo Piazza hanno incontrato gli studenti di due scuole palermitane, una seconda media del Convitto Nazionale e di una quarta del Liceo Classico Don Bosco Ranchibile.

Al centro dell’incontro la presentazione dell’Abbecedario della Media Education, uno degli strumenti attraverso cui il Corecom Sicilia porta nelle scuole siciliane i temi della cittadinanza digitale. I ragazzi hanno partecipato con grande interesse, ponendo domande e sviluppando riflessioni sulle proprie esperienze quotidiane in rete, dai social network alla comunicazione online, fino ai possibili pericoli legati a un uso inconsapevole degli strumenti digitali.

«La cultura digitale è ormai una componente essenziale della formazione dei nostri ragazzi – afferma il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria –. Il nostro compito è accompagnarli affinché possano cogliere le opportunità offerte dalla rete, ma siano anche in grado di riconoscerne i rischi. Per questo il Corecom è impegnato a rafforzare la propria presenza nelle scuole e a promuovere, insieme a studenti, insegnanti e famiglie, una maggiore consapevolezza digitale».

Un impegno che il Corecom Sicilia porta avanti da tempo attraverso il Patentino Digitale e l’Abbecedario, con attività di media education rivolte agli studenti di numerose scuole dell’Isola. L’obiettivo è quello di fornire ai più giovani strumenti concreti per affrontare il mondo digitale con maggiore consapevolezza, responsabilità e spirito critico.

«Il confronto con i ragazzi è fondamentale – sottolineano i commissari Li Castri, Mantineo e Piazza – perché sono loro i primi protagonisti della trasformazione digitale. Entrare nelle scuole significa ascoltarli, partire dalle loro domande e dalle loro esperienze e costruire insieme una maggiore consapevolezza sui comportamenti da adottare online. La prevenzione è il primo strumento di tutela».

Per tutta la durata di “Logos – Parole dal Mediterraneo”, il Corecom Sicilia sarà inoltre presente al Parco Villa Filippina con i propri conciliatori a disposizione dei visitatori, per illustrare ConciliaWeb, il servizio che consente agli utenti di risolvere in modo semplice e gratuito le controversie con gli operatori di telefonia, internet e dei servizi televisivi.

«La nostra presenza a Logos – conclude Peria insieme ai commissari – vuole essere un modo concreto per avvicinare il Corecom ai cittadini. Da una parte l’educazione digitale e la prevenzione, soprattutto tra i più giovani; dall’altra un servizio di tutela concreto come ConciliaWeb. Informare, educare e aiutare i cittadini a conoscere i propri diritti rappresentano il cuore della nostra attività».