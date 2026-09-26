Caltanissetta. Consegnati all’Asp due nuovi ambulatori mobili per la sanità di prossimità

CALTANISSETTA. Sono stati consegnati all’ASP di Caltanissetta due nuovi ambulatori mobili, uno clinico e uno odontoiatrico, destinati a rafforzare le attività di prossimità previste nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 – Area “Contrastare la povertà sanitaria”. La consegna rappresenta una nuova tappa delle iniziative avviate all’inizio del 2025 per facilitare l’accesso alle cure delle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Un percorso che, dall’attivazione dei primi ambulatori di odontoiatria sociale all’avvio degli screening cardiologici e diabetologici, ha già consentito, da febbraio 2025, di garantire assistenza a 496 pazienti.

Il progetto è finanziato e realizzato con il supporto dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e si rivolge, in particolare, ai cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro e ai cittadini stranieri, fasce della popolazione che possono incontrare maggiori difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie. L’acquisizione dei mezzi mobili, formalizzata con deliberazione n. 1740 del 26.11.2025, rientra tra le azioni del PNES dedicate al potenziamento delle dotazioni strutturali, tecnologiche e strumentali e delle risorse umane necessarie allo sviluppo delle attività di outreach. L’investimento complessivo per i due ambulatori mobili ammonta a 509.960 euro IVA inclusa.

I due ambulatori mobili opereranno sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree più disagiate e periferiche, portando le prestazioni sanitarie più vicino ai cittadini e rafforzando le attività di prevenzione, assistenza e presa in carico. Il motorhome clinico sarà impiegato nelle attività di screening e assistenza in ambito cardiologico e diabetologico, mentre il motorhome odontoiatrico, dotato di un ambiente appositamente attrezzato, consentirà di erogare le prestazioni direttamente a bordo.

Le attività saranno assicurate da un’équipe multidisciplinare, in atto composta da Dirigenti Medici – Cardiologo e Diabetologo – Infermieri, OSS, Assistenti Sociali, Mediatori Culturali, oltre che Odontoiatra e Assistenti alla poltrona. L’integrazione tra competenze sanitarie e sociali consentirà di intercettare i bisogni delle persone più vulnerabili, facilitandone l’accesso ai servizi e ai successivi percorsi di assistenza e cura. «La consegna dei motorhome segna il passaggio a una nuova fase del progetto» – dichiarano congiuntamente la Dott.ssa Lucia M. G. Grimaldi, Responsabile dell’attuazione del Piano di intervento, e il Dott. Danilo D’Agliano, Referente Amministrativo del progetto – «la possibilità di portare sul territorio équipe multidisciplinari e strumentazioni dedicate consentirà di rafforzare le attività di outreach e di intercettare più efficacemente i bisogni delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone l’accesso ai percorsi di prevenzione, assistenza e cura. Un ringraziamento va, infine, al Dott. Pasquale Di Mattia, già Responsabile dell’attuazione del Piano di intervento e oggi in quiescenza, per il prezioso contributo fornito nella fase iniziale del progetto».

«Con questi due nuovi ambulatori mobili la sanità si avvicina ancora di più alle persone e ai loro bisogni» – dichiara il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra – «la mobilità dei mezzi consentirà infatti di programmare interventi nei diversi contesti della Provincia, rafforzando le attività di prevenzione e assistenza e ampliando la capacità dell’azienda di raggiungere le fasce di popolazione più vulnerabili». Per conoscere le attività previste dal programma, i requisiti di accesso e i contatti di riferimento, è possibile consultare la sezione dedicata al PNES – “Contrastare la povertà sanitaria” sul sito istituzionale dell’ASP di Caltanissetta: https://www.asp.cl.it/it/pnes-contrastare-povertà-sanitaria.