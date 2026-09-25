Incendio Conca d’Oro a Palermo, l’assessore regionale Tamajo: “Nuovo vertice il 28 settembre”

Prosegue il confronto sulla situazione del centro commerciale Conca d’Oro a Palermo, dopo il grave incendio divampato lo scorso primo settembre. Il prossimo tavolo è in programma lunedì 28 settembre e si svolgerà direttamente nella struttura, per fare il punto sul percorso avviato e sui prossimi passaggi verso la ripresa delle attività. L’assessorato alle Attività produttive della Regione siciliana continua a seguire con grande attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con la curatela e con tutti i soggetti coinvolti. “Stiamo seguendo giorno dopo giorno la situazione del Conca d’Oro – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -. Ieri ho sentito personalmente Vincenzo Masciello, componente del Collegio dei curatori della liquidazione giudiziale di Compal Srl, società titolare del centro commerciale, per fare il punto sullo stato delle attività e sui prossimi passaggi”. “Il 28 settembre il tavolo si terrà direttamente al Conca d’Oro – prosegue l’assessore -. Sarà un momento importante per verificare sul posto il lavoro svolto e confrontarci con la curatela e con tutti i soggetti interessati. Sono certo che arriveranno buone notizie. Stiamo lavorando con serietà e responsabilità per favorire, nell’ambito delle nostre competenze, ogni passaggio utile alla ripresa delle attività, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. La nostra attenzione – conclude Tamajo – resta rivolta ai lavoratori, alle loro famiglie e agli operatori economici che attendono di poter tornare alla normalità. L’Assessorato continuerà a seguire da vicino la situazione e a mantenere aperto il confronto con tutte le parti coinvolte”. (Loc/Adnkronos)