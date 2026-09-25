Caltanissetta. Furti in abitazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: tre arresti della Polizia per otto anni di pene definitive

Otto anni di pene definitive. La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone, in esecuzione di provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria. Furto in abitazione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel capoluogo la Squadra Mobile ha eseguito il primo decreto nei confronti di un settantacinquenne condannato alla pena di un anno di reclusione, da scontare in regime di detenzione domiciliare, per i reati di lesioni personali, violazione di domicilio e minacce. Il secondo provvedimento è stato, invece, eseguito nei confronti di un ventiduenne condannato alla pena di quattro anni e un mese di reclusione per i reati di danneggiamento seguito da incendio, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo gli adempimenti di rito, hanno condotto quest’ultimo in carcere. Infine, a Gela, gli agenti del Commissariato hanno eseguito il provvedimento nei confronti di un venticinquenne condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, da scontare in regime di detenzione domiciliare, per il reato di furto in abitazione.