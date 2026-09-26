Sac, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e’ stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attivita’ di volo in arrivo fino alle 16 di oggi, sabato 26 settembre. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.(Agenzia_Nova)
Etna, Sac: Per cenere lavica sospese attività di volo fino alle 16
Sab, 26/09/2026 - 10:02
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