Esplosione e crollo di un palazzo ad Atene, sale a sei il bilancio delle vittime: morta una famiglia di turisti americani

(Adnkronos) – È salito a sei il numero delle vittime dell'esplosione che ha provocato il crollo di un edificio di tre piani nel centro di Atene. I soccorritori hanno recuperato oggi, sabato 26 settembre, sotto le macerie i corpi delle ultime due persone disperse.

Tra le vittime figurano quattro cittadini statunitensi, una famiglia in vacanza che aveva affittato un appartamento al primo piano dello stabile. Hanno perso la vita anche una coppia di anziani residenti nell'edificio: un uomo britannico di 78 anni e una donna greca di 77 anni che vivevano al secondo piano. Secondo le prime ricostruzioni, come rivela il sindaco di Atene, Haris Doukas, "l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas". La famiglia americana avrebbe dovuto lasciare la Grecia e rientrare negli Stati Uniti nella notte successiva alla tragedia, riferisce il quotidiano Kathimerini. Secondo il New York Times, il nucleo familiare era composto da una coppia, dal figlio e dalla sua fidanzata. L'esplosione ha, inoltre, danneggiato due edifici adiacenti nel quartiere della Plaka, una delle zone più frequentate dai turisti ai piedi dell'Acropoli. Un anno fa gli abitanti della Plaka avevano segnalato alle autorità cittadine e alle società di servizio il rischio di fughe di gas e cortocircuiti nella zona. A riportarlo è ancora il sito del giornale greco Kathimerini, mentre proseguono le indagini per accertare le cause esatte dell'esplosione.

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