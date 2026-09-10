Emma annuncia il rinvio del concerto, il video virale: “Non posso avere sulla coscienza la vostra salute”

(Adnkronos) – "Se succede qualcosa di male a voi, io penso che non potrei più continuare a vivere". Con queste parole Emma Marrone ha annunciato ai fan il rinvio del concerto all'Ippodromo Snai San Siro a causa del maltempo. La comunicazione è arrivata circa tre ore prima dell'inizio dello show, quando l'Ippodromo era già gremito di fan in attesa di poter entrare. Poi, la commissione di vigilanza ha preso la decisione di annullare l'evento dopo aver valutato le condizioni meteorologiche e di sicurezza. Poco più di un'ora dopo è arrivata anche la nuova data del concerto: martedì 15 settembre. Ma la delusione è stata tanta. Emma, che negli anni ha costruito con i fan un rapporto di stima e fiducia, è uscita personalmente per comunicare la decisione, esprimendo tutto il suo dispiacere. "Sono venuta a dirlo personalmente, fino a ieri c'erano 45 gradi, oggi ha deciso che dovesse arrivare l'autunno", ha detto, provando a stemperare la rabbia e la tensione. Poi, visibilmente emozionata ha spiegato le ragioni della scelta: "La sicurezza delle persone per me è la cosa più importante. Ho fatto le prove fino a 5 minuti fa. Purtroppo il meteo è cambiato e io non voglio e non posso avere sulla coscienza la salute e la sicurezza per un concerto della vostra vita. Sono devastata, dispiaciuta quanto vuoi, perché sono 2 giorni che sono chiusa qua dentro per fare uno show incredibile. Non dipende da noi, non dipende da me, però così è stato deciso", ha concluso.

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