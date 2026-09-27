Domenica In, al via la nuova stagione: da Pausini a Bova, tutti gli ospiti di Mara Venier

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Torna Mara Venier con Domenica In. Oggi, domenica 27 Settembre, alle 14 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del talk show della domenica condottao da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Laura Pausini sarà la Super ospite per un’intervista esclusiva con Mara Venier. L’artista italiana più premiata al mondo, reduce dal successo del nuovo album 'Io Canto 2' pubblicato anche in una versione spagnola recentemente nominata ai prossimi Latin Grammy, e attualmente in radio con il nuovo singolo 'Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è' (cover di Raf), racconterà i suoi prossimi progetti e l'imminente ritorno dal vivo. Prenderà infatti il via la leg italiana ed europea della sua undicesima tournée mondiale, che ha già venduto oltre 450.000 biglietti a livello globale. Il debutto in Italia è previsto per il prossimo 1 e 2 ottobre a Mantova. Nel 'salotto' di Mara Venier, saranno ospiti: Raoul Bova, protagonista della nuova serie tv di Rai 1 'Tutto l’amore che resta'; Luca Argentero che presenterà la quarta stagione di 'DOC', in onda su Rai 1 da giovedì 1° ottobre; Myrta Merlino autrice del libro 'La bambina del miracolo', dedicato alla mamma scomparsa nel 2017, con il compagno Marco Tardelli; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo nuovo libro 'Quando l’Italia rinacque'. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e alla criminologa Flaminia Bolzan mentre Enzo Miccio, anticiperà le tendenze in fatto di moda e stili. Per lo spazio il 'Pranzo della domenica', l’inviato Savino Zaba si collegherà dalla casa di una famiglia italiana in Calabria. Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno in studio la nuova sigla di 'Domenica In' accompagnati da un corpo di ballo. In studio la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

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