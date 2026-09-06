Colpisce al volto la compagna, 35enne arrestato dalla Polizia nel Ragusano

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Comiso (Ragusa) con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla compagna. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un’aggressione, nella serata del 21 agosto, quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato la donna con ferite al volto e con il naso sanguinante. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Vittoria, dove le sono state riscontrate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni con una prognosi di 30 giorni. Dalle dichiarazioni della donna è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava in auto con il compagno, che l’avrebbe colpita più volte al volto. Secondo la donna episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato. L’uomo, che ha opposto resistenza alla polizia, è stato arrestato e portato nel carcere di Ragusa. (Red-Cro/Adnkronos)