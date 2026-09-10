Campanella solitaria per la piccola Aysha, l’alunna che non può copiare: a scuola c’è solo lei

(Adnkronos) – Primo giorno di scuola particolare per la piccola Aysha, la bambina di sei anni di Ginostra, piccola frazione dell'isola di Stromboli, alle Eolie. E' l'unica alunna della scuola, che riapre dopo quasi 30 anni. Ad accompagnarla non solo i genitori, Monica Abbate e Rafik Bazine, ma anche i nonni materni, i vicini di casa tedeschi Karola e Ulli, e anche il maresciallo dei Carabinieri di Stromboli e uno dei cinque carabinieri in servizio sull’isola. Una piccola cerimonia per la bambina al suo primo giorno di scuola. "Oggi è un giorno particolare per Ginostra perché riapre la scuola", racconta all'Adnkronos il sindaco di Lipari, che comprende anche Stromboli, Riccardo Gullo. Oggi e domani Gullo è in trasferta a Pantelleria per partecipare alla due giorni organizzata dal Comune e dal Politecnico di Torino per parlare dei risultati raggiunti dal programma Pnrr 'Isole Verdi'. "La famiglia ha deciso di restare a vivere a Ginostra – dice – e vogliono che la bimba frequenti la prima classe della scuola elementare a Ginostra". "E' un segnale importante ma particolare – dice Gullo – Si è voluto accogliere una esigenza della famiglia, ma non è un modello generale. E' una esigenza che nasce in quella frazione che le amministrazioni comunali hanno voluto accogliere. Ma ovviamente viene a mancare l'esigenza di socializzazione che è importante nella formazione di una bimba".

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