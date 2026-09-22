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Arte, la catanese Gresi Cipriani espone a New York. Manlio Messina: “Talento siciliano che merita attenzione internazionale”

Redazione

Arte, la catanese Gresi Cipriani espone a New York. Manlio Messina: “Talento siciliano che merita attenzione internazionale”

Mar, 22/09/2026 - 14:48

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“L’arte contemporanea siciliana approda a New York con Gresi Cipriani, artista catanese protagonista della mostra internazionale “Open Forms. Laureata in Farmacia, Cipriani ha costruito negli anni un percorso artistico originale, nel quale ricerca, materia e istinto pittorico si incontrano. Le sue opere spaziano dall’astrazione all’indagine sul volto e sull’identità, attraverso tecniche e materiali diversi, dando vita a un linguaggio riconoscibile e fortemente personale.

La partecipazione alla rassegna newyorkese rappresenta per l’artista etnea un’importante vetrina internazionale e un nuovo riconoscimento del suo percorso creativo. A congratularsi con lei è il deputato Manlio Messina: «Vedere un’artista catanese portare il proprio talento a New York è motivo di grande soddisfazione. Gresi Cipriani esprime una Sicilia creativa, contemporanea e capace di confrontarsi con prestigiosi scenari internazionali. A lei vanno i miei complimenti e l’augurio che questo appuntamento possa rappresentare un’ulteriore tappa di un percorso artistico sempre più importante».

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