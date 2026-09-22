Controlli in una piazza di spaccio a Catania, aggrediti tre poliziotti

Tre agenti di polizia sono stati aggrediti ieri, a Catania, durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo. A fermare l’aggressione – colpi di casco e sedie – è stato l’intervento di altre pattuglie. Uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, gli altri due invece ferite e contusioni guaribili in 15 giorni. Tre persone sono state arrestate. “Quanto accaduto è estremamente grave – afferma il segretario provinciale del Sap di Catania Leonardo Macaluso – Aggredire con tale violenza degli operatori impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio significa colpire direttamente chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza della città. I poliziotti non possono diventare il bersaglio della violenza di chi pensa di poter agire al di sopra delle regole. Da anni, chiediamo un adeguato rafforzamento degli organici della provincia di Catania”. “Quanto accaduto – aggiunge – dimostra ancora una volta quanto sia importante che la risposta dello Stato sia ferma e concreta. Chi aggredisce un poliziotto mentre sta svolgendo il proprio servizio deve essere chiamato a rispondere pienamente delle proprie responsabilità. Ci auguriamo che l’azione della magistratura possa procedere rapidamente e che, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, venga riconosciuta la gravità di quanto accaduto. La tutela di chi indossa una divisa e difende quotidianamente la sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità”. (Adnkronos)