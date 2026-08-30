Ucraina-Russia, il nuovo piano di Putin: operazioni di terra contro Kiev e Chernihiv

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Non solo missili contro l'Ucraina, Vladimir Putin e la Russia programmano nuove offensive di terra. Kiev sostiene di avere informazioni di intelligence secondo cui la Mosca starebbe pianificando nuove operazioni terrestri contro la capitale ucraina e contro Chernihiv. Una potenziale svolta nel conflitto, mentre aumentano gli attacchi con droni condotti dalle forze armate russe contro le città ucraine. Pavlo Palisa, vicecapo dell’Ufficio presidenziale ucraino, come riporta Politico ha spiegato che i vertici militari russi avrebbero ricevuto dal Cremlino l'incarico di preparare operazioni contro le due città. Palisa ha però precisato che non ci sono prove di un concentramento di truppe e che la priorità di Kiev è "impedire che si creino le condizioni perché i russi possano lanciare qualsiasi azione offensiva". L'allerta dell'intelligence ucraina è coerente con gli scenari che vengono delineati nell'ultimo periodo da osservatori e analisti. In una guerra bloccata, con perdite umane enormi, Putin ha bisogno di accelerare: la gestione ordinaria del conflitto espone la Russia al rischio di una nuova mobilitazione e Mosca ha bisogno di carte da giocare in un eventuale tavolo negoziale, che potrebbe riaprirsi dopo i recenti incontri andati in scena: nella capitale russa sono sbarcati monsignor Paul Richard Gallagher, il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, e John Ratcliffe, direttore della Cia. Il conflitto, intanto, prosegue senza soluzione di continuità. Diverse esplosioni sono state udite ieri sera a Kiev. Secondo i media locali la capitale ucraina viene nuovamente presa di mira da droni russi Geran‑4. Le autorità hanno invitato la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza e a rimanere nei rifugi fino al termine dell'allerta. È salito ieri a 37 il bilancio delle vittime dell'attacco russo nel distretto di Bucha, secondo il governatore Tymur Tkachenko. A Myla, vicino a Kiev, un magazzino delle forze militari ucraine è esploso venerdì 28 agosto, dopo un attacco con drone, causando anche 42 feriti.

Zelensky ha definito l’accaduto "un atto di negligenza" per aver collocato esplosivi in un centro abitato. Il presidente ucraino ha ricordato un precedente episodio a Vyshneve, definendo questi casi "assolutamente inaccettabili". La Russia ha esteso fino al 30 settembre il divieto di esportazione del Diesel, misura introdotta per stabilizzare il mercato interno dei carburanti. Il provvedimento riguarda anche carburante marittimo e gasolio dei produttori russi. Le carenze sono state aggravate dagli attacchi con droni ucraini che hanno colpito diverse raffinerie. Mosca ha, inoltre, vietato fino al 31 gennaio 2027 le esportazioni di Diesel da parte di soggetti non produttori e quelle di benzina, mentre il blocco del carburante per aerei resterà in vigore fino a fine novembre. Durante un incontro con studenti e insegnanti a Mosca, intanto, Putin ha raccontato che al Polo Nord le orche possono predare gli orsi polari, usando l'esempio per spiegare "la catena alimentare". Ha, poi, collegato la metafora alla guerra in Ucraina: "Bisogna insegnarlo ai bambini, affinché capiscano in che mondo viviamo e perché stiamo conducendo l'operazione militare speciale". L'orso è una metafora ricorrente nella retorica di Putin: già nel 2014 aveva paragonato la Russia a un orso che l'Occidente voleva "mettere alla catena" e privare di "denti e artigli".

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