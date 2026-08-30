Caltanissetta, l’ASD Samurai Dojo apre la nuova stagione: Jujitsu e difesa personale per bambini, ragazzi e adulti

Dal 1° settembre 2026 saranno ufficialmente aperte le richieste di iscrizione alla nuova stagione sportiva

dell’ASD Samurai Dojo di Caltanissetta, realtà da anni impegnata sul territorio nell’insegnamento del Jujitsu

tradizionale e della difesa personale con metodo Krav Maga.

Le attività prenderanno il via lunedì 7 settembre nella sede di via Renato Guttuso 23, con corsi rivolti a

bambini, ragazzi e adulti e una programmazione articolata tra turni mattutini, pomeridiani e serali.

Sono previste classi di Jujitsu, corsi di difesa personale per uomini e donne, percorsi specifici dedicati

all’autodifesa femminile e programmi rivolti agli operatori della sicurezza.

L’ASD Samurai Dojo è affiliata al CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva

riconosciuto dal CONI – e nel corso della propria attività ha sviluppato importanti rapporti internazionali con

il mondo delle arti marziali tradizionali, ottenendo anche riconoscimenti in Giappone.

Particolare attenzione viene dedicata al settore della difesa personale con metodo Krav Maga, attraverso

un insegnamento progressivo finalizzato non all’aggressività, ma allo sviluppo della consapevolezza,

dell’autocontrollo e della capacità di prevenire e gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Parallelamente, lo studio del Jujitsu tradizionale permette agli allievi di avvicinarsi a un’arte marziale

completa, attraverso un percorso che unisce preparazione fisica, tecnica, disciplina e rispetto.

I programmi vengono adattati all’età e al livello di preparazione dei partecipanti, consentendo anche a chi

non ha mai praticato arti marziali di iniziare attraverso un percorso graduale.

Una parte importante dell’attività della Samurai Dojo è dedicata a bambini e ragazzi, per i quali la pratica

marziale viene proposta anche come strumento educativo.

Accanto agli aspetti tecnici vengono infatti sviluppati valori quali disciplina, rispetto delle regole, autostima,

capacità di concentrazione, gestione delle emozioni e responsabilità personale.

La scuola dedica inoltre attenzione alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, attraverso iniziative

educative finalizzate a fornire ai più giovani strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza e

consapevolezza le difficoltà quotidiane.

Riprendere l’attività sportiva già nel mese di settembre può inoltre rappresentare un valido sostegno nel

passaggio dalla pausa estiva al nuovo anno scolastico, aiutando bambini e ragazzi a recuperare gradualmente

ritmo, attenzione e concentrazione.

La scuola è presieduta e diretta dal Prof. Alfonso Torregrossa, Educatore Tecnico Sportivo, praticante di arti

marziali dal 1975 e impegnato nell’insegnamento dal 1990.

Torregrossa ricopre gli incarichi di Docente Nazionale CSEN, Formatore , Responsabile Tecnico Nazionale

del Jujitsu Antico CSEN e Responsabile Nazionale del settore Kapap Krav Maga CSEN.

La sua esperienza si è sviluppata attraverso decenni di pratica e formazione, comprendendo anche lunghi

periodi di studio e approfondimento direttamente in Giappone e Israele, nell’ambito delle discipline

tradizionali giapponesi e dei sistemi di difesa personale.

«Con l’avvio della nuova stagione sportiva – dichiara il Prof. Alfonso Torregrossa – desidero rivolgere i miei

più sinceri auguri a tutti i nostri soci, agli allievi vecchi e nuovi, alle famiglie, ai simpatizzanti e ai colleghi delle

altre realtà marziali. Mi auguro che sia per tutti un anno di crescita personale, tecnica e umana, vissuto

all’insegna della passione, del rispetto e di quei sani valori che rendono le arti marziali una vera scuola di vita.

Buon anno sportivo a tutti».

Per garantire attenzione agli allievi, sicurezza e qualità nell’insegnamento, tutti i corsi sono organizzati a

numero chiuso.

Considerato l’elevato numero di richieste e la presenza di liste d’attesa per alcuni turni, la Samurai Dojo

invita le famiglie e gli interessati a contattare tempestivamente la struttura per verificare la disponibilità dei

posti per la nuova stagione.