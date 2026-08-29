Mussomeli, rimpatriata dei ragazzi della Ragioneria di cinquant’anni fa

MUSSOMELI – Come allora anche nelle scorse sere si sono ritrovati tutti insieme, tutti “presenti”. Stiamo parlando dei ragazzi della V A della ragioneria del “Rapisardi” di Caltanissetta, presente con una sezione a Mussomeli. Era l’anno 1976 quando gli aspiranti ragionieri hanno conseguito quel “pezzo di carta” (così lo chiamavano le persone anziane), conclusivo dei 5 anni di studio trascorso insieme, scegliendo successivamente la propria strada. E’ trascorso mezzo secolo e la nostalgia di quegli anni di ragioneria si è fatta sentire a tal punto di pensare subito ad una rimpatriata. E rimpatriata è stata. Compiaciuti ed anche emozionati, della circostanza ne hanno dato notizia sul social: “Sono trascorsi 50 anni dal nostro “Diploma di Ragioneria”. Anni di spensieratezza tra scioperi, rapporti, manifestazioni, assenze per la paura di essere interrogati, finti malesseri, ma anche di studio della nostra fantastica V A. Ritrovarsi dopo mezzo secolo è stato un piacere e una grande emozione nel constatare che siamo ancora tutti “presenti”. Va subito detto che nella foto di gruppo manca qualche presenza e che l’elenco completo è: Giuseppina Ricotta, Maria Carmela Bullaro, Rita Collura, Antonina Ricotta, Rosalia Sorce, Antonella Brillante, Lia Narese, Santina Lo Conte, Enza Luvaro, Totuccio Scannella, Paolo Mulè, Gero Catalano, Maria Di Maria, Misuraca Maria Rita, Sorce Rosetta, Cettina Genuardi, Lisetta Mancuso, Lisetta Messina, Lanzalaco Giuseppina, Antonietta Di Salvo, Geppina Sorce, Maria Grazia Giardina, Anna Genco Russo, Francesca Diliberto, Mistretta Tatina, Sorce Rosetta Noto. Un consolidato incontro amicale, quello dell’altra sera; un’amicizia nata nei banchi di scuola e salutata adesso nel reciproco rispetto.