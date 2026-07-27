Xbox porta la retrocompatibilità su PC

(Adnkronos) – Microsoft apre un nuovo capitolo nella conservazione del proprio catalogo storico: da oggi la retrocompatibilità Xbox arriva anche su PC. L'iniziativa, presentata come una fase di early release, permette per la prima volta di giocare su computer e su dispositivi portatili basati su Windows ad alcuni titoli originariamente pubblicati per la prima Xbox, la console lanciata nel 2001. I primi quattro giochi disponibili sono BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge e Fuzion Frenzy. Tutti e quattro sono acquistabili singolarmente e inclusi in ogni piano di Xbox Game Pass. Chi possiede già una licenza digitale di questi giochi su console non deve acquistarli di nuovo: grazie a Xbox Play Anywhere e a Xbox Cloud Gaming, la licenza si estende automaticamente a PC e handheld, permettendo di alternare liberamente console, cloud e computer. Microsoft ha scelto di non limitarsi a un semplice porting. Le versioni PC introducono opzioni grafiche assenti nelle edizioni originali, tra cui un upscaling della risoluzione fino a 4x, supporto al VSync, modalità a schermo intero o in finestra, filtro anisotropico e antialiasing migliorato, oltre a impostazioni personalizzabili per lingua e audio. L'obiettivo dichiarato dall'azienda è preservare l'esperienza di gioco originale arricchendola con gli standard tecnici attuali. Tra le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi figura una delle richieste più ricorrenti da parte della community: gli obiettivi. Microsoft ha confermato che i quattro titoli lanciati oggi riceveranno il supporto agli Achievements sia su console sia su PC, e che la stessa funzione verrà estesa ad altri giochi retrocompatibili in futuro. Per accedere ai titoli è sufficiente l'app Xbox su PC, a patto di soddisfare i requisiti minimi: una GPU Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Intel Arc A310, un processore quad-core come l'Intel Core i3-8100 o l'AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM e Windows 11 con i driver aggiornati a gennaio 2026. Per un'esperienza ottimale, Microsoft consiglia una configurazione più solida, con GPU Radeon RX 6800 o Nvidia GTX 1070 Ti, processore a sei core come il Ryzen 5 3600, almeno 8 GB di VRAM e supporto a DirectX 12.

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