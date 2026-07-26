A Predappio il ricordo della nascita di Mussolini, evitati i saluti romani

Ricorrenza decisamente in tono minore, quella che si è svolta questa mattina a Predappio per l’anniversario della nascita di Benito Mussolini. Probabilmente a causa delle pessime previsioni meteo – anche se la mattinata è stata caratterizzata dal sole -, una cinquantina di persone si sono ritrovate davanti alla tomba di M;ussolini, ma questa volta senza sfilare nel tradizionale corteo che ogni anno parte da Predappio fino ad arrivare al cimitero di San Cassiano, dove è sepolto Mussolini. Ad accoglierli c’erano le pronipoti di Mussolini, Orsola e Vittoria, che hanno ringraziato della partecipazione invitando però a non eseguire il saluto romano, come accade ormai da qualche anno. I partecipanti hanno così rispettato la decisione, ponendo solo una mano sul cuore durante il ‘presente’. Durante la cerimonia sono state lette anche tre preghiere, quella del Legionario, della Fiamme bianche e del Bersagliere. La riunione si è poi sciolta senza alcun problema di ordine pubblico. (Foto di repertorio)