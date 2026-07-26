Salute

A Predappio il ricordo della nascita di Mussolini, evitati i saluti romani

Redazione

A Predappio il ricordo della nascita di Mussolini, evitati i saluti romani

Dom, 26/07/2026 - 18:56

Condividi su:

Ricorrenza decisamente in tono minore, quella che si è svolta questa mattina a Predappio per l’anniversario della nascita di Benito Mussolini. Probabilmente a causa delle pessime previsioni meteo – anche se la mattinata è stata caratterizzata dal sole -, una cinquantina di persone si sono ritrovate davanti alla tomba di M;ussolini, ma questa volta senza sfilare nel tradizionale corteo che ogni anno parte da Predappio fino ad arrivare al cimitero di San Cassiano, dove è sepolto Mussolini. Ad accoglierli c’erano le pronipoti di Mussolini, Orsola e Vittoria, che hanno ringraziato della partecipazione invitando però a non eseguire il saluto romano, come accade ormai da qualche anno. I partecipanti hanno così rispettato la decisione, ponendo solo una mano sul cuore durante il ‘presente’. Durante la cerimonia sono state lette anche tre preghiere, quella del Legionario, della Fiamme bianche e del Bersagliere. La riunione si è poi sciolta senza alcun problema di ordine pubblico. (Foto di repertorio)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta