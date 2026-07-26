Salute: Bbc, ‘pizza, pasta e pane, sempre più bambini italiani obesi

“Pizza, pasta, patate, proteine: come i bambini italiani sono diventati così obesi”. È il titolo di un articolo della Bbc, in cui si racconta di “un numero crescente di bambini e adolescenti italiani che convivono con l’obesità”. “Il problema è particolarmente grave nel sud: in alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini di otto e nove anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli, alla periferia di Napoli, si è guadagnata la poco invidiabile reputazione di essere una delle capitali mondiali dell’obesità infantile”, si legge. L’emittente britannica sottolinea che “si tratta di uno sviluppo sorprendente in un Paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea”. “Eppure oggi, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), i bambini italiani sono tra i più in sovrappeso d’Europa”, scrive la Bbc, raccontando la storia di Salvatore, che a 17 anni pesa 170 kg e fa fatica a camminare. “Per decenni l’Italia è stata considerata un modello di alimentazione sana. La dieta mediterranea – ricca di verdure, legumi, olio d’oliva, cereali integrali e pesce – è diventata famosa dopo che il fisiologo statunitense Ancel Keys e sua moglie, la biochimica Margaret Keys, hanno studiato alcune comunità del Sud Italia negli anni ’50, collegando le loro abitudini alimentari a tassi di malattie cardiache straordinariamente bassi. La loro ricerca ha trasformato un modo di mangiare regionale in una delle diete più conosciute al mondo, un modello di vita sana. Ma l’Italia che ha ispirato quegli studi non esiste più”, scrive la Bbc. L’emittente cita il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute presso la University of Southern California: “La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta”, dice Longo, aggiungendo che “solo il 10% degli italiani la segue davvero”. Il dottor Longo riassume la dieta italiana moderna con quelle che definisce le “cinque P”: pizza, pasta, patate, proteine e pane