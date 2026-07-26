Papa: “Industria consumi suscita sempre nuovi bisogni, cogliere ciò che conta”

“Il Regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi ‘uno’ in Gesù Cristo: è lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che, altrimenti, non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenza di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato”. Così Papa Leone XIV nell’Angelus da Castel Gandolfo. “Non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore – sottolinea il Papa – di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l’industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi”