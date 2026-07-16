Salute

Mussomeli, il 20 luglio derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale

Carmelo Barba

Mussomeli, il 20 luglio derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale

Gio, 16/07/2026 - 05:20

Condividi su:

MUSSOMELI – Il prossimo 20 Luglio 2026 verrà effettuato, a cura della ditta TRAINA s.r.l., un intervento di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale. Le operazioni avverranno secondo i seguenti orari: derattizzazione a partire dalle ore 18.00 alle ore 22.00; disinfestazione a partire dalle ore 23.00 fino a fine lavori. E’ bene chiudere le finestre e le porte esterne; Non sostare in ambienti esterni durante il trattamento; Non esporre all’esterno indumenti o biancheria; non lasciare cibo o ciotole all’aperto: custodire gli animali domestici durante le operazioni. Ne ha dato notizia il primo cittadino Gianluca Nigrelli.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta