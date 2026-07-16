Mussomeli, il 20 luglio derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale

MUSSOMELI – Il prossimo 20 Luglio 2026 verrà effettuato, a cura della ditta TRAINA s.r.l., un intervento di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale. Le operazioni avverranno secondo i seguenti orari: derattizzazione a partire dalle ore 18.00 alle ore 22.00; disinfestazione a partire dalle ore 23.00 fino a fine lavori. E’ bene chiudere le finestre e le porte esterne; Non sostare in ambienti esterni durante il trattamento; Non esporre all’esterno indumenti o biancheria; non lasciare cibo o ciotole all’aperto: custodire gli animali domestici durante le operazioni. Ne ha dato notizia il primo cittadino Gianluca Nigrelli.