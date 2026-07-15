Caltanissetta, arriva il mercatino del libro scolastico usato: l’iniziativa di UGS e Casa Enrichetta

Caltanissetta. Arriva finalmente anche a Caltanissetta un mercatino del libro scolastico usato, un’iniziativa concreta per rispondere alle difficoltà economiche di tante famiglie del territorio.

Negli ultimi tempi, il fenomeno del caro-libri costringe decine di famiglie a spendere centinaia di euro ogni anno per garantire l’acquisto dei testi scolastici, minando di fatto il principio di una scuola davvero pubblica, gratuita e accessibile a tutti. Con l’aumento costante dei prezzi, i nuclei familiari più numerosi si trovano spesso a dover sacrificare cifre enormi per garantire il diritto allo studio dei propri figli.

Come Unione Giovani di Sinistra (UGS) di Caltanissetta, insieme all’associazione “Casa Enrichetta”, abbiamo deciso di contrastare attivamente questa situazione offrendo uno spazio collettivo, di mutuo aiuto e solidarietà.

Come funziona il mercatino? L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai libri di testo delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado). Se hai dei testi scolastici delle superiori che non usi più e desideri venderli, ti aiutiamo noi. I volumi saranno venduti alla metà del prezzo di copertina e l’intero ricavato della vendita sarà restituito ai proprietari, senza alcuna trattenuta o scopo di lucro da parte delle associazioni. I libri invenduti saranno restituiti l’ultimo giorno dell’iniziativa ma sarà pubblicato un database completo tramite il quale sarà permessa la compravendita dei testi in autonomia.

Per partecipare è possibile:

· Registrare i libri online compilando il seguente form: https://forms.gle/Spic9SUhk3qak8v2A

· Consegnare i volumi di presenza presso la sede dell’associazione in Via Gigino Gattuso, 89, nei seguenti giorni (a partire da martedì 21 luglio):

o Martedì: pomeriggio

o Mercoledì: mattina

o Venerdì: pomeriggio

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattarci tramite la pagina Instagram @ugs_caltanissetta o al numero telefonico 371 3660763.

-Paolo Manta – Unione Giovani di Sinistra Caltanissetta;

-Jessica Natale – Casa Enrichetta APS