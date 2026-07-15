Caltanissetta, Futura sulla piscina: appartiene ai nisseni, l’Amministrazione dica la verità

Di seguito il contenuto integrale della nota stampa di ‘Futura – Costruiamo Insieme la Città, Caltanissetta’ sull’intricata vicenda della piscina.

La vicenda della piscina comunale non può continuare a essere accompagnata da annunci, rinvii e, soprattutto, da un silenzio istituzionale che riteniamo ormai imbarazzante

A oltre sette anni dalla chiusura dell’impianto, di cui due anni dall’insediamento dell’Amministrazione Tesauro, la città continua a non conoscere una data certa per la riapertura né le reali motivazioni che impediscono la restituzione di un servizio essenziale alla collettività.

È dovere dell’Amministrazione comunale comunicare con trasparenza. Se esistono ancora criticità tecniche, amministrative o autorizzative, vengano illustrate con chiarezza. Se, invece, la riapertura è davvero imminente, si indichi una data precisa. Continuare a lasciare i cittadini nell’incertezza non è più accettabile.

Al tempo stesso, è necessario fare piena luce anche sul rispetto degli obblighi previsti dall’accordo transattivo sottoscritto tra il Comune e il concessionario. In particolare, occorre sapere se, a fronte del mancato rispetto del termine fissato per la riapertura della piscina, siano state applicate le penali previste dal contratto e se le stesse siano state effettivamente corrisposte.

Per questo motivo il nostro consigliere comunale Armando Turturici, in data 10 luglio 2026, ha presentato una formale richiesta di accesso agli atti agli uffici competenti, al fine di acquisire tutta la documentazione relativa all’eventuale applicazione delle penali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

Si tratta di un’iniziativa che risponde esclusivamente all’esigenza di garantire trasparenza e tutelare l’interesse pubblico.

Il nostro gruppo non vuole ostacolare la riapertura della piscina. Al contrario, siamo tra coloro che più hanno sollecitato, in questi anni, la restituzione dell’impianto ai cittadini. Proprio per questo riteniamo che il rispetto degli accordi, delle regole e degli impegni assunti sia la migliore garanzia affinché la riapertura avvenga nel pieno rispetto della legalità e senza ulteriori ombre.

La piscina comunale appartiene ai nisseni, non alla maggioranza né all’opposizione. Ed è ai cittadini che l’Amministrazione deve il dovere della verità, della trasparenza e della responsabilità.