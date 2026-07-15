Delia, da Giuseppe Castiglia agli Zero Assoluto a Uccio De Santis: l’estate deliana tra musica e comicità

Si è aperta nel migliore dei modi l’Estate deliana 2026. Martedì migliaia di persone hanno riempito la piazza Madrice – Giovanni Paolo II per assistere allo spettacolo di uno dei comici più noti del panorama siciliano e cioè Giuseppe Castiglia. Una serata che ha regalato risate e momenti di spensieratezza ai cittadini di Delia e alle tantissime persone provenienti dal circondario. Ma quella di quest’anno, seguendo un trend inaugurato tre anni fa, sarà un’estate di grandi eventi. Sabato è previsto un altro momento destinato a richiamare migliaia di persone. Infatti a Delia arrivano gli Zero Assoluto, famoso duo che nei primi anni duemila ha firmato alcune hit ancora oggi di successo come “Svegliarsi la mattina”, “Per dimenticare” e che nelle ultime settimane è stato protagonista di una collaborazione con i “The Jackal”.Infine, novità annunciata ieri, il 29 agosto – in occasione della sagra della cuddrireddra e della pesca – a Delia si esibirà il comico Uccio De Santis per un’altra serata all’insegna delle risate. Senza dimenticare anche la presenza di Stefano Tacconi, portiere della Juventus e della Nazionale di calcio, in occasione della Giornata dello sport il 30 luglio,Come spiegato dal sindaco Gianfilippo Bancheri e dall’assessore allo Spettacolo, Deborah Lo Porto, “Negli ultimi anni abbiamo deciso di investire in maniera importante su alcuni grandi eventi perché convinti e consapevoli che ospitare personalità del calibro di Giuseppe Castiglia o gli Zero Assoluto, richiamando a Delia migliaia di persone, dia lustro e visibilità alla nostra città. È una strategia precisa che promuove il territorio e favorisce l’economia locale. Infatti i locali sono sempre pieni e la soddisfazione degli esercenti ripaga i nostri sforzi, economici ed organizzativi. A questi tre eventi di rilievo regionale aggiungiamo poi tanti altri eventi per rendere la nostra piazza un luogo vivo e pulsante, in un’ottica di costante crescita culturale, turistica e di valorizzazione del nostro splendido territorio”.