Vannacci attacca von der Leyen, ‘signora Mary Poppins piegata con ai voleri di Trump’

L’Europa avrebbe “leve” da usare nei confronti degli Usa ai voler cuii si sarebbe “totalmente piegata”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci oggi a Civitanova Marche attaccando il presidente della Commissione europea, ovvero, “la signora von der Leyen, vestita come Mary Poppins”, che “si è presentata sul campo da golf della Scozia” per “subire i dazi al 15%”, “convenire il pagamento di centinaia di miliardi di dollari per il gas naturale liquefatto importato da Washington”, “un investimento di 600 miliardi nell’industria americana” e l’acquisto di “armi dall’America per poi regalarle all’Ucraina”.

“Oggi – ha proseguito – i Paesi di quasi tutta Europa convengono di portare al 5% le spese militari in rapporto al Pil. Quindi ci siamo piegati totalmente ai voleri di Trump”. Oggi, ha concluso, “potremmo rimettere in discussione tutto quanto è stato convenuto in quel campo da golf dalla signora Mary Poppins ma non lo stiamo facendo. Evidentemente l’Europa e le nazioni non hanno ancora questa volontà politica di voler fare gli interessi dei propri cittadini e della propria patria”, ha concluso.