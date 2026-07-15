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Tragico scontro tra scooter e moto: morto un ragazzo di 16 anni, due i feriti

Redazione 1

Tragico scontro tra scooter e moto: morto un ragazzo di 16 anni, due i feriti

Mer, 15/07/2026 - 23:21

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Scontro moto – scooter con il gravissimo bilancio di un morto e due feriti. E’ quanto s’è purtroppo verificato nel Siracusano. Qui un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nel quale il suo scooter si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una moto lungo la Floridia – Solarino.

Sul posto si sono portati i soccorritori che, tuttavia, hanno potuto ben poco per cercare di strappare alla morte il ragazzo. Gli altri due giovani che erano in sella alla moto sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche le forze dell’ordine con i Carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

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