Tragico scontro tra scooter e moto: morto un ragazzo di 16 anni, due i feriti

Scontro moto – scooter con il gravissimo bilancio di un morto e due feriti. E’ quanto s’è purtroppo verificato nel Siracusano. Qui un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nel quale il suo scooter si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una moto lungo la Floridia – Solarino.

Sul posto si sono portati i soccorritori che, tuttavia, hanno potuto ben poco per cercare di strappare alla morte il ragazzo. Gli altri due giovani che erano in sella alla moto sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche le forze dell’ordine con i Carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.