Gela, segreteria universitaria di Piazza Roma temporaneamente chiusa: attivi i contatti telefonici per gli studenti

Si informa la cittadinanza, e in particolare gli studenti universitari, che la segreteria universitaria di Piazza Roma è temporaneamente chiusa a causa dell’indisponibilità, per motivi di salute, dell’impiegata addetta al servizio.
Per garantire comunque la necessaria assistenza, gli studenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, contattando i seguenti referenti:
- Marcella Arena – 0934 534352
- Enza Scannella – 0934 534766
Attraverso questi recapiti sarà possibile ricevere tutte le informazioni e il supporto necessari relativamente ai servizi della segreteria universitaria.
Ci scusiamo per il temporaneo disagio e ringraziamo gli utenti per la comprensione.