Salute

Gela, segreteria universitaria di Piazza Roma temporaneamente chiusa: attivi i contatti telefonici per gli studenti

Redazione 3

Gela, segreteria universitaria di Piazza Roma temporaneamente chiusa: attivi i contatti telefonici per gli studenti

Mer, 15/07/2026 - 11:55

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Si informa la cittadinanza, e in particolare gli studenti universitari, che la segreteria universitaria di Piazza Roma è temporaneamente chiusa a causa dell’indisponibilità, per motivi di salute, dell’impiegata addetta al servizio.

Per garantire comunque la necessaria assistenza, gli studenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, contattando i seguenti referenti:

  • Marcella Arena – 0934 534352
  • Enza Scannella – 0934 534766

Attraverso questi recapiti sarà possibile ricevere tutte le informazioni e il supporto necessari relativamente ai servizi della segreteria universitaria.

Ci scusiamo per il temporaneo disagio e ringraziamo gli utenti per la comprensione.

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