Bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina: è grave

Una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. E’ successo a Sestri Levante. La piccola, trasportata all’Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott’acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Secondo quanto riportato da TgCom24, pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliato i capelli con le forbici per liberarla.

Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell’ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz’ora hanno rianimato la bambina che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. Lo stabilimento è stato sequestrato. (Fonte TgCom24)