Sulla A19 incidente stradale nella notte: ambulanza finisce fuori strada, due i feriti

Un incidente stradale s’è verificato stanotte sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Erano le 4:15 quando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono stati chiamati ad intervenire al km 132, in direzione Catania, per un incidente stradale che ha coinvolto un’ambulanza.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito di strada. I due occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati liberati dai Vigili del Fuoco, che li hanno poi affidati al personale sanitario del 118 che li ha trasportati all’Ospedale Umberto I di Enna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per consentire la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto avvenuto, e il personale Anas per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area nella quale s’è verificato l’incidente.