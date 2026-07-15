A19, auto in fiamme: 2 finanzieri scorta procuratore Caltanissetta salvano due persone

– Momenti di paura oggi pomeriggio sull’autostrada A19 ”Palermo-Catania” all’altezza di Tremonzelli. Un improvviso incendio all’interno della galleria Tremonzelli, all’altezza del territorio comunale di Polizzi Generosa (Palermo), ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Solo il tempestivo intervento dei militari dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza, effettivi alla scorta del Procuratore di CALTANISSETTA Salvatore De Luca, ha evitato il peggio, portando in salvo due autotrasportatori intrappolati nel fumo, come scrive il sito di informazione Viu.news. Un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava all’interno del tunnel. In pochissimi minuti, la combustione del veicolo ha sprigionato una fitta e tossica coltre di fumo nero, che ha rapidamente saturato l’oscurità della galleria, azzerando la visibilità e rendendo l’aria irrespirabile. Il traffico si è paralizzato istantaneamente in entrambe le direzioni di marcia, intrappolando decine di automobilisti e mezzi pesanti impossibilitati a fare retromarcia o a procedere oltre l’ostacolo in fiamme. In quel preciso istante, il corteo di scorta che proteggeva il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, si trovava a transitare lungo la tratta autostradale Telepass. Intuita immediatamente la gravità della situazione e l’imminente pericolo di asfissia per chi si trovava nel tunnel. I due camionisti sono stati tratti in salvo.