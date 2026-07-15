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Dipendente di un pub aggredito a Palermo da 7 persone, ricoverato in ospedale

Redazione

Dipendente di un pub aggredito a Palermo da 7 persone, ricoverato in ospedale

Mer, 15/07/2026 - 16:39

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– Un dipendente del locale Altrove in piazza Sant’Anna a Palermo è stato aggredito e picchiato ieri in tarda serata da sette persone. Gli aggressori lo hanno colpito con pugni e bottiglie mentre l’impiegato stava per mangiare dopo una lunga giornata di lavoro. “A conclusione di una bellissima serata, Hossam il nostro amico e dipendente è stato vittima di una vile aggressione – dicono i titolari – Ha riportato ferite alla mano e alla gamba dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. Ha denunciato naturalmente l’accaduto e noi siamo speranzosi che la giustizia venga fatta presto. Stiamo accanto al nostro collega, lo aspettiam

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