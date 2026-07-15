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Incidente stradale nell’Agrigentino sulla SS 123 Canicattì – Ravanusa: il bilancio è di tre feriti

Redazione 1

Incidente stradale nell’Agrigentino sulla SS 123 Canicattì – Ravanusa: il bilancio è di tre feriti

Mer, 15/07/2026 - 22:09

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Un grave incidente stradale s’è verificato nel tardo pomeriggio lungo la Statale 123 Canicattì-Ravanusa. A scontrarsi violentemente sono state una Mercedes classe D e una Fiat Cinquecento L. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone.

I tre feriti sono stati soccorsi e trasferiti al vicino pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Da stabilire la dinamica dell’incidente stradale: i carabinieri, accorsi nel luogo dell’incidente, saranno chiamati a ricostruirla. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto coinvolte nell’impatto.

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