Truffe agli anziani, la Questura di Caltanissetta invita a prestare massima attenzione alle persone più fragili

Truffe agli anziani, la Questura di Caltanissetta invita a prestare la massima attenzione ai propri anziani e alle persone più fragili. Purtroppo, i truffatori sono sempre in agguato: contattano una persona anziana al telefono, riferendole che il proprio figlio è stato coinvolto in un grave incidente o è stato arrestato.

Per riparare a danni maggiori chiedono il versamento urgente di soldi o preziosi, senza dare il tempo alla vittima di riflettere, mentre un finto appartenente alle Forze dell’Ordine si presenta alla porta di casa per ritirare il bottino.

La Polizia di Stato è impegnata quotidianamente nel prevenire e contrastare questo fenomeno con la campagna #chiamatecisempre, che ha lo scopo di non far sentire soli gli anziani e di fornire loro una serie di consigli utili per aiutarli a difendersi.Al seguente link, sul sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/articolo/358 utili consigli per prevenire le truffe.Al seguente link alcune delle truffe ricorrenti https://www.poliziadistato.it/articolo/10237Le truffe via email https://www.poliziadistato.it/articolo/985.