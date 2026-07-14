Caltanissetta. Visita in Questura per la piccola Sofia, accompagnata dal nonno ex Ispettore di Polizia

CALTANISSETTA. Singolare la visita che stamani s’è avuta in Questura. Questa mattina, infatti, la piccola Sofia, fan della Polizia di Stato, è venuta a trovare i poliziotti in Questura.

Una visita accolta con estremo piacere da parte dei poliziotti che hanno avuto modo di apprezzare non poco la fresca spontaneità e la simpatia della bambina.

Ad accompagnarla il nonno Salvatore Callari, ispettore in quiescenza, in servizio alla Questura di Caltanissetta fino al 2014. Nell’occasione gli agenti della Questura si sono intrattenuti con la piccola bellissima ospite donandole alcuni gadget della Polizia di Stato nel contesto di un evento che ha piacevolmente segnato questa calda mattinata di luglio in Questura.